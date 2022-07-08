Мужчина открыл стрельбу по односельчанам в Кыргызстане

Фото: pxhere

В Нарынской области между жителями произошел конфликт с применением оружия. Пострадали шесть человек, они находятся в больнице, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: