Мужчина открыл стрельбу по односельчанам в Кыргызстане
Фото: pxhere
В Нарынской области между жителями произошел конфликт с применением оружия. Пострадали шесть человек, они находятся в больнице, сообщает Zakon.kz.
По информации Радио Азаттык, 30-40 жителей села закидали камнями дом односельчанина и подожгли его автомобиль Subaru Outback. В ответ хозяин открыл стрельбу по группе людей.
Шесть человек были доставлены в больницу. Состояние троих оценивается как тяжелое.
По данным полиции, участники конфликта имеют давний спор за земельный участок. Ведется следствие.
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