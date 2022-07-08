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Мужчина открыл стрельбу по односельчанам в Кыргызстане

Мужчина открыл стрельбу по односельчанам в Кыргызстане Фото: pxhere
В Нарынской области между жителями произошел конфликт с применением оружия. Пострадали шесть человек, они находятся в больнице, сообщает Zakon.kz.

По информации Радио Азаттык, 30-40 жителей села закидали камнями дом односельчанина и подожгли его автомобиль Subaru Outback. В ответ хозяин открыл стрельбу по группе людей.

Шесть человек были доставлены в больницу. Состояние троих оценивается как тяжелое.

По данным полиции, участники конфликта имеют давний спор за земельный участок. Ведется следствие.

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