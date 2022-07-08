Смаилов о гибели рабочих на АМТ: Мы не можем мириться с этой ситуацией

Премьер-министр Алихан Смаилов призвал «АрселорМиттал Темиртау» принять действенные меры по снижению аварий на производстве, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы правительства, в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область Алихан Смаилов отметил, что металлургическое производство является зоной высокого уровня опасности.

При этом, по его словам, данная проблема на «АрселорМиттал Темиртау» стоит особенно остро, а реализуемые на предприятии меры по созданию безопасных условий труда пока не позволяют кардинально улучшить ситуацию.

Фото: primeminister.kz

Премьер уточнил, что одной из основных причин возникновения негативных последствий является недостаточное выделение инвестиций на модернизацию технологических процессов, в том числе обновление морально и физически изношенного оборудования.

Мы не можем мириться с той ситуацией, когда ежегодно на производстве погибают 10-12 человек. Изношенность оборудования очень высокая, уровень инвестиций в модернизацию в 2-3 раза ниже по сравнению с другими предприятиями. Это необходимо исправлять. Надо поэтапно наращивать объемы инвестиций и в первую очередь обеспечить безопасность ваших работников, – обратился Смаилов к руководству компании.

Кроме того, Алихан Смаилов акцентировал внимание на вопросах обеспечения экологической безопасности.

Экологические вопросы так же остро стоят на повестке дня. Соответствующие задачи перед нами ставит глава государства. Поэтому мы должны над этим вопросом совместно работать. Алихан Смаилов

В завершение глава правительства призвал руководство предприятия выработать действенные меры по предотвращению несчастных случаев на производстве и соблюдению экологических обязательств.

10 июня стало известно, что из-за обрушения печи на заводе «АрселорМиттал Темиртау» погибли четыре человека.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 277 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц», были задержаны два руководителя, ответственных за проведение безопасных работ.