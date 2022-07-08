Житель Туркестанской области перевозил украденную корову в Audi

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже коровы. Предприимчивый мужчина решил перевезти животное в салоне авто, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы областного ДП, во время ночного рейда стражи порядка остановили подозрительный автомобиль Audi 100.

Водитель не подчинился законным требованиям и попытался скрыться. Однако его задержали. При проверке на заднем сиденье транспортного средства полицейские обнаружили корову. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Как выяснилось, подозреваемый украл домашний скот у местной жительницы и попытался спрятать дома.

Однако скотокраду не удалось осуществить задуманное. Похищенную корову изъяли в качестве вещественного доказательства и вернули законной владелице. Пресс-служба ДП Туркестанской области

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство».