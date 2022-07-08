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В Минздраве прокомментировали информацию о недоедающих казахстанцах

Министерство здравоохранения Фото: pixabay
Министерство здравоохранения РК прокомментировало публикацию о том, что казахстанцы недоедают и плохо питаются. В ведомстве отметили, что они не предоставляли какие-либо сведения по суточному рациону и калорийности для подготовки публикации на сайте energyprom.kz, передает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения считают, что подобная интерпретация статистических данных совершенно некорректна. Только профильный специалист по питанию (диетологии) может дать свои рекомендации относительно достаточности рациона и калорийности, отметили в ведомстве.

Энергетические затраты современного человека колеблются примерно от 2100 килокалорий для женщин до 2400-2500 килокалорий для мужчин, и приведенные в статье данные о калорийности значительно перекрывают потребности как городского, так и сельского жителя.

Тут, с научной точки зрения, скорее надо говорить о переедании, о превышении калорийности на душу населения. Напротив, динамика снижения калорийности в крупных городах говорит о том, что люди стали следить за своим рационом питания и массой тела, исключать вредные продукты, жиры, сахар, мучные изделия. Казахстанцы стали понимать, что их здоровье во многом зависит от пищевых привычек, это значит, появилось осознанное отношение людей к своему здоровью, появилась культура питания. Это положительная тенденция в плане оздоровления населения.Нутрициолог Светлана Плясовская

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