В Минздраве прокомментировали информацию о недоедающих казахстанцах

Министерство здравоохранения РК прокомментировало публикацию о том, что казахстанцы недоедают и плохо питаются. В ведомстве отметили, что они не предоставляли какие-либо сведения по суточному рациону и калорийности для подготовки публикации на сайте energyprom.kz, передает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения считают, что подобная интерпретация статистических данных совершенно некорректна. Только профильный специалист по питанию (диетологии) может дать свои рекомендации относительно достаточности рациона и калорийности, отметили в ведомстве.

Энергетические затраты современного человека колеблются примерно от 2100 килокалорий для женщин до 2400-2500 килокалорий для мужчин, и приведенные в статье данные о калорийности значительно перекрывают потребности как городского, так и сельского жителя.