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Мексиканцы рассказали о доходах Геннадия Головкина

Бокс Доходы Головкин Фото: Instgram/gggboxing
70 дней осталось до исторической трилогии между знаменитыми боксерами Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Весь боксерский мир прикован к этому событию, билеты на бой почти распроданы, боксеры обещают нокаутировать друг друга до 12-го раунда, сообщает Zakon.kz

А журналисты ищут плюсы и минусы у обоих боксеров, раскручивая данный поединок. Так, мексиканское агентство спортивных новостей Heraldo Deportes отметилось данными о финансовом состоянии Геннадия Головкина.

GGG платили 2,5 миллиона долларов за бой перед встречей с «Канело». С 2017 по 2018 год Головкин увеличил свою прибыль до 25 миллионов долларов за бои и спонсорство. В своем первом поединке против Сауля он получил 5 миллионов долларов, а за матч-реванш заработал еще 15 миллионов долларов. В 2018 году GGG стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире в списке Celebrity Net Worth. Heraldo Deportes

К 2020 году его счет в банке увеличился до 35 миллионов долларов благодаря контракту с DAZN.

DAZN платит ему около 16 миллионов долларов за бой при всем его сокращении зарплаты, которая, по оценкам, застрахована на 8 миллионов долларов. Первоначально стоимость составляла 100 миллионов долларов в обмен только на шесть боев. Еще один доход GGG – спонсоры, у казахстанца есть договоры с Jordan de Nike, Hublot, Tecate и Chivas Regal примерно на 2,5 миллиона долларов в год. Heraldo Deportes

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