Испытания теплосетей в Алматы: где не стоит ставить авто

Жителям Алматы рекомендовано воздержаться от парковки автотранспорта в местах проведения испытания теплосетей, сообщает Zakon.kz.

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 04:00 до 07:00 с 11 июля по 29 июля на территории 8-ми районов города, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения. Пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети»

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации. В таких случаях необходимо немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.

График проведения испытаний теплосетей:

11 июля

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгасыровой.

12 июля

Ауэзовский, Алмалинский и Алатауский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

12 по 21 июля

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;

Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова.

12 и 13 июля

Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара – речка Большая Алматинка.

13 июля

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

13 и 14 июля

Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

14 июля

Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын орда – Райымбека.

14 и 15 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова –Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.

15 июля

Алатауский район: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

18 июля

Алатауский район: Мөнке би – Б. Момышұлы – Ф. Онғасыровой – микрорайон Зерделі.

18 и 19 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тлендиева – Варламова – Жандосова – Айманова.

Алмалинский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – речка Есентай – Макатаева.

19 и 20 июля

Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева –Панфилова – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би – Гоголя;

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.

20 июля

Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Бокейханова – Рыскулова –Сейфуллина.

20 и 21 июля

Ауэзовский район: Улугбека – Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.

20 и 22 июля

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Иссыкская – Райымбека – Куратова – Коперника – Гоголя.

22 июля

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.

25 июля

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.

25 и 26 июля

Алмалинский район: Ш. Чокина – Карасай батыра – речка Большая Алматинка – Емцова – Райымбека;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова.

26-27 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Сейфуллина – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.

27 июля

Алмалинский район: Карасай батыра – Розыбакиева – Райымбека – Шарипова.

27 и 28 июля

Алмалинский район: Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.

27 по 29 июля

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.