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Кульгинов о переименовании Нур-Султана: Историческое решение было принято

Кульгинов переименование столица Фото: primeminister.kz
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК рассказал, могут ли вернуть прежнее название города, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос подняли журналисты. Они сообщили, что тема возврата прежнего названия городу волнует многих астанчан.

Корреспонденты также отметили, что горожане составили соответствующую петицию на имя президента Касым-Жомарта Токаева.

В этой связи они поинтересовались мнением акима – нужно ли вернуть столице название Астана?

Историческое решение было принято. Официальное название города – Нур-Султан, мы живем и работаем в этом городе.Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

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