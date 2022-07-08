Шквал, туман, дожди – прогноз погоды в Казахстане на 9 июля
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9 июля. На большей части страны пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.
Ожидаются грозы, град, усиление ветра, на востоке республики – шквал, на северо-западе, севере, в центре ночью и утром – туман. И только на западные и южные регионы РК начнет смещаться западный антициклон, там будет погода без осадков. РГП «Казгидромет»
На западе, востоке Кызылординской, на востоке Абайской, на севере в пустынных районах Туркестанской, юго-востоке Карагандинской, юге Жамбылской, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Нур-Султане – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +25...+27°С.
В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +26...+28°С.
В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +31...+33°С.
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