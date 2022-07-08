Нехватка авиатоплива в Казахстане: есть ли угроза отмены пассажирских рейсов

В Комитете гражданской авиации дали комментарий относительно появившейся информации о нехватке авиатоплива. Ранее стало известно, что по этой причине аэропорт Алматы приостановил заправку транзитных рейсов, сообщает Zakon.kz.

Новость по теме Аэропорт Алматы приостановил заправку транзитных рейсов

В связи с проведением в июле планово-предупредительных работ на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) общий объем производства авиатоплива на внутреннем рынке на текущий месяц составил 43 тыс. тонн, что меньше среднемесячного производства на 20 тыс. тонн, – говорится в распространенном сообщении КГА.

В настоящее время, по данным комитета, наблюдается увеличение объемов потребления авиатоплива, что непосредственно связано с ростом основных показателей после постепенного восстановления полетов.

Так, в мае и июне потребление авиатоплива возросло до 80 тыс. тонн в месяц, в июле и августе с учетом сезонности потребление ожидается на уровне 90 тыс. тонн в месяц.

В сообщении подчеркивается, что ранее неоднократно проводились совещания с авиакомпаниями и аэропортами для принятия мер по обеспечению долгосрочных контрактов на поставку импортного авиатоплива и подготовки резерва авиатоплива.

В условиях ограниченного производства авиатоплива на внутреннем рынке в целях недопущения срыва программы полетов авиакомпаний и отмены рейсов Министерству энергетики рекомендовано объемы выработанного авиатоплива в июле в приоритетном порядке распределить между отечественными авиакомпаниями (Air Astana, Skat, Qazaq Air), выполняющими пассажирские перевозки. Пресс-служба КГА