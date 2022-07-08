Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На 146 проблемных участках столицы решен вопрос с подтоплениями

столица подтопления Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
В Нур-Султане решен вопрос с подтоплениями на 146 проблемных участках. В том числе, на одном из самых проблемных проспектов города – пр. Б. Момышулы. Построено свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы, очищено почти 1 тыс. ед. смотровых и дождеприемных колодцев.

Также промыто 20 км коллекторов, пропарено 6,5 тыс. труб, вывезено почти 350 тонн ила. Об этом на брифинге в СЦК рассказал аким столицы Алтай Кульгинов.

подтопления Нур-Султан

Фото: Александр Куприенко

В столице на постоянной основе ведутся работы по строительству ливневых канализаций и сооружений. Так, одним из самых проблемных проспектов города был пр. Б. Момышулы. Наверное, помните, как во время дождей машины практически наполовину уходили под воду, кто-то доставал надувные лодки. На проспекте мы построили магистральный коллектор ливневой канализации. Протяженность данной ливневой канализации составляет 500 м – начало берет от ул. Дауылпаз до ул. Елим-ай (проходит пр. Б. Момышулы). Новое сооружение позволило увеличить пропускную способность существующих сетей ливневой канализации в 1,5 раза.Алтай Кульгинов

Кроме того, по словам акима, построено очистное сооружение в мкр Молодежный (пересечение ул. Ташенова и Амман) с реконструкцией̆ подводящих коллекторов. Мощность новых сооружений – свыше 42 тыс. кубометров в сутки.

Нур-Султан подтопления

Фото: Александр Куприенко

Данное очистное сооружение позволило решить проблему с подтоплениями ул. Ташенова, Бараева, Валиханова, Пушкина, Иманбаевой, пр. Республики, верхней части пр. Тауелсиздик. Отличие данного сооружения в том, что оно позволяет обеспечить очистку дождевых и талых вод перед сбросом в реку Есиль.Алтай Кульгинов

В ЖМ Тельмана построены очистное сооружение и магистральный коллектор, в ЖМ Пригородный и в районе логистического центра по шоссе Алаш – очистное сооружение, также ранее была решена проблема с ливневой канализацией на двух участках в районе аллеи Мынжылдык.

В районе Алматы (ул. Ш. Калдаякова), нового вокзала, по пр. Улы Дала и др. ведется строительство ливневых канализаций. Работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений акиматом города проводятся на системном уровне.

Читайте также

Кульгинов объяснил отказ от салюта в честь Дня города

Кульгинов про работу: Я не устал

Опоры LRT выдержат столичные морозы – Алтай Кульгинов

Анастасия Московчук
Кульгинов Алтай Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
средневзвешенный курс в обменниках
Курсы валют на 8 июля в обменных пунктах Алматы
астрология гороскоп мужчины сердце
Топ-3 мужских знака зодиака с «холодным сердцем»
теннисистка
Рыбакина после выхода в финал Wimbledon: Не могу поверить, что это все реальность
археологи нашли уникальную находку, пещера Туттыбулак
Уникальную находку обнаружили археологи в Туркестанской области
Снялся с Уимбилдона
Рафаэль Надаль снялся с полуфинала Уимблдона
расходы Казахстан население
В каком регионе Казахстана жизнь обходится дороже
Стала самой молодой миллиардершей
34-летняя Рианна стала самой молодой женщиной-миллиардером
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления