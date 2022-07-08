На 146 проблемных участках столицы решен вопрос с подтоплениями

В Нур-Султане решен вопрос с подтоплениями на 146 проблемных участках. В том числе, на одном из самых проблемных проспектов города – пр. Б. Момышулы. Построено свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы, очищено почти 1 тыс. ед. смотровых и дождеприемных колодцев.

Также промыто 20 км коллекторов, пропарено 6,5 тыс. труб, вывезено почти 350 тонн ила. Об этом на брифинге в СЦК рассказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Фото: Александр Куприенко

В столице на постоянной основе ведутся работы по строительству ливневых канализаций и сооружений. Так, одним из самых проблемных проспектов города был пр. Б. Момышулы. Наверное, помните, как во время дождей машины практически наполовину уходили под воду, кто-то доставал надувные лодки. На проспекте мы построили магистральный коллектор ливневой канализации. Протяженность данной ливневой канализации составляет 500 м – начало берет от ул. Дауылпаз до ул. Елим-ай (проходит пр. Б. Момышулы). Новое сооружение позволило увеличить пропускную способность существующих сетей ливневой канализации в 1,5 раза. Алтай Кульгинов

Кроме того, по словам акима, построено очистное сооружение в мкр Молодежный (пересечение ул. Ташенова и Амман) с реконструкцией̆ подводящих коллекторов. Мощность новых сооружений – свыше 42 тыс. кубометров в сутки.

Фото: Александр Куприенко

Данное очистное сооружение позволило решить проблему с подтоплениями ул. Ташенова, Бараева, Валиханова, Пушкина, Иманбаевой, пр. Республики, верхней части пр. Тауелсиздик. Отличие данного сооружения в том, что оно позволяет обеспечить очистку дождевых и талых вод перед сбросом в реку Есиль. Алтай Кульгинов

В ЖМ Тельмана построены очистное сооружение и магистральный коллектор, в ЖМ Пригородный и в районе логистического центра по шоссе Алаш – очистное сооружение, также ранее была решена проблема с ливневой канализацией на двух участках в районе аллеи Мынжылдык.

В районе Алматы (ул. Ш. Калдаякова), нового вокзала, по пр. Улы Дала и др. ведется строительство ливневых канализаций. Работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений акиматом города проводятся на системном уровне.