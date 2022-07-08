«Ласковый зверь»: рысь вновь попала в фотоловушку Алматинского заповедника

Фото: скриншот видео

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии опубликовал на странице в Instagram видео с туркестанской рысью в Алматинском заповеднике, сообщает Zakon.kz.

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