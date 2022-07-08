«Ласковый зверь»: рысь вновь попала в фотоловушку Алматинского заповедника
Фото: скриншот видео
Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии опубликовал на странице в Instagram видео с туркестанской рысью в Алматинском заповеднике, сообщает Zakon.kz.
Специалисты отмечают, что хищник встречается исключительно в Центральной Азии.
На территории заповедника обитают около 16 туркестанских рысей.
За полгода (с декабря 2021-го по май 2022 года) животное попадало в фотоловушку 11 раз.
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