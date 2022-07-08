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Кульгинов про работу: Я не устал

аким работа Нур-Cултан Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов отметил, что не устал от своей должности и намерен продолжить работу по развитию столицы, передает корреспондент Zakon.kz.
Прямо отвечу, что я не устал. Горжусь тем, что работаю на государственной службе. Считаю своим долгом максимально сделать так, чтобы были решены те задачи, которые стоят на повестке дня. Это строительство школ, доступного жилья, мостов, решение социальных вопросов наших граждан, общественных пространств, развития города в целом. Я считаю это своим долгом, – ответил журналистам Алтай Кульгинов в СЦК.

Напомним, 13 июня 2019 года Алтай Кульгинов был назначен акимом Нур-Султана. Он сменил Бахыта Султанова, который занимал должность градоначальника с сентября 2018 года.

Ранее аким прокомментировал размер своей заработной платы и проект LRT.

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Кульгинов Алтай Нур-Султан
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