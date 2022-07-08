Кульгинов про работу: Я не устал

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов отметил, что не устал от своей должности и намерен продолжить работу по развитию столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: