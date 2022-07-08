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Известны соперники сборной Казахстана по теннису в финале Кубка Билли Джин Кинг

Теннис Жеребьевка КБДК Фото: ktf.kz
8 июля в Лондоне прошла жеребьевка группового раунда финальной части Кубка Билли Джин Кинг, Чемпионата мира по теннису среди женских команд. Сборная Казахстана сыграет в группе С с хозяйкой турнира — Великобританией – и с Испанией, сообщает Zakon.kz.

Гранд-финал этих престижных соревнований пройдет с 8 по 13 ноября в Глазго (Шотландия). Казахстанские теннисистки завоевали путевку на решающую стадию Кубка БДК в апреле 2022 года, обыграв дома в квалификации командного Чемпионата мира сборную Германии — 3:1. Они впервые в истории вышли в финальную стадию.

  • В группе А сыграют: Швейцария, Канада и Италия.

  • В группе В: Австралия, Словакия и Бельгия.

  • В группе D: Чехия, Польша и США.

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