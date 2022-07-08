Кульгинов объяснил отказ от салюта в честь Дня города

Фото: Zakon.kz

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, почему в этом году не было салюта в честь Дня города, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы планировали салют, но прогноз погоды был такой – шквальный ветер и дожди. Мы не стали рисковать. И как мы убедились, в День города вечером пошел дождь. Это не соответствовало требованиям, когда можно запускать салют. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов В целом, по его словам, на празднование Дня города было выделено 200 млн тенге, что в пять раз меньше, чем в 2019 году. По затратам из года в год мы подходы поменяли, в пять раз меньше потратили средств по сравнению с 2019 годом. Мы организовали свыше ста мероприятий, которые посетили более 120 тыс. наших горожан. Итого на все ушло порядка 200 млн тенге. Например, концерт Open Air в «Астана Арене» посетили 27 тысяч человек. Это был бесплатный концерт. Но на расходы, конечно, мы потратились. Платных было два-три концерта, это было в киноконцертном зале. Билеты покупали люди. Остальное все было бесплатно. Мы хотели, чтобы наши горожане почувствовали праздничную атмосферу. Алтай Кульгинов Читайте также Кульгинов про работу: Я не устал На 146 проблемных участках столицы решен вопрос с подтоплениями Опоры LRT выдержат столичные морозы – Алтай Кульгинов

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