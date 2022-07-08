Цифровые продукты недоступны для казахстанцев с инвалидностью – эксперт
Сейчас, по данным Министерства цифрового развития РК, 93% госуслуг предоставляется в электронном формате – от постановки в очередь на жилье, получения социальных услуг уязвимыми категориями до обращения в госорганы.
Когда создавали такие важные сервисы, как «Электронное правительство», «Портал социальных услуг» и так далее, вопрос их доступности для людей с особыми потребностями, очевидно, не был учтен. Причем, коммерческий сектор, теоретически более гибкий и ориентированный на потребности клиентов, в этом отношении ничем не отличается от государства: его услуги так же недоступны для незрячих.Эксперт по ассистивным технологиям и доступности информации Зият Абдыкаимов
Что не так?
Я, будучи полностью незрячим, так же, как и все «обычные» граждане, ежедневно пользуюсь компьютером и смартфоном: любой современный смартфон или ноутбук имеет встроенную функцию чтения с экрана. Это экранный диктор – программа, основанная на синтезе речи. Она озвучивает все, что попадает под палец пользователя. Я активирую данную функцию и пользуюсь таким же обычным смартфоном, как все. Зият Абдыкаимов
Люди с инвалидностью так же, как и все, хотят полноценно пользоваться удобствами цифровых платформ – от доставки продуктов или других товаров из онлайн-магазинов до записи в поликлинику, вызова такси и мобильного банкинга.
Однако портал электронного правительства и множество других отечественных цифровых продуктов недоступны казахстанцам с инвалидностью, т.к. они написаны без соблюдения стандартов, нормативно-технических правил и требований доступности для пользователей с инвалидностью. Зият Абдыкаимов
Так же, как и в строительстве, в интернете есть свои СНиПы о доступности цифровой инфраструктуры.
Если проводить аналогию с физическим пространством, программа экранного чтения для незрячих пользователей интернета подобна креслу-коляске для тех, у кого двигательные нарушения. Она помогает мне добираться и передвигаться внутри «виртуального здания» – сайта, приложения, на портале Egov.kz, но она не поможет, если на портале не создана безбарьерная среда. То есть, условно говоря, чтобы свободно заходить во все разделы, получать услуги, подтверждать их с помощью электронно-цифровой подписи, мне нужны «цифровые пандусы». Зият Абдыкаимов
Чтобы цифровой сервис был доступен пользователям с инвалидностью, он должен быть написан качественно: чтобы все элементы (кнопки, ссылки, меню, фильтры, графика) были правильно размечены, использовались корректно и по назначению, имели не только графические иконки, но и текстовые метки.
К примеру, зрячему пользователю кнопка самим своим видом, визуальным начертанием подсказывает, какую функцию она выполняет. Пользователь видит изображение лупы и понимает, что это метафора, которая обозначает «Поиск». Экранный диктор для незрячих считывать по иконке функцию не умеет.
Чтобы я понял назначение кнопки, разработчик должен дописать слово «Поиск» в нужное поле. Сложно ли разработчику добавить 5 букв, когда он пишет код элемента? Думаю, что нет. Но сложнее объяснить людям – владельцам ресурса, чиновникам, разработчикам, что им просто нужно качественно делать свою работу. Зият Абдыкаимов
Что делать?
В международной практике давно устоялась норма, что доступная среда – это не только объекты физической инфраструктуры и транспорт, но и информация, средства связи, информационно-коммуникационные технологии. Исходя из такого понимания, уполномоченным органам Зият Абдыкаимов не устает рекомендовать:
Первое и самое легкое – адаптировать в разумные сроки инфраструктуру электронного правительства для граждан с инвалидностью и требовать от всех предоставляющих госуслуги коммерческих сервисов сделать то же самое. Нужно отдельно подчеркнуть, что адаптация любого сервиса должна быть реализована целиком, т.е. без изъятий, версий для слабовидящих или иных специально отведенных «цифровых резерваций».
Чтобы все государственные и ключевые коммерческие сервисы, действующие и будущие, разрабатывались в соответствие с требованиями доступности, требуются системные меры и решения. Для этого необходимо наряду с физическими объектами включить положения о доступности электронных информационных ресурсов и услуг в разрабатываемый Социальный кодекс.
Чтобы создать механизмы мониторинга и контроля за доступностью цифровой инфраструктуры, законодательство об информатизации наряду с действующими статьями об информационной безопасности государственных сервисов должно быть дополнено положениями об аудите на предмет доступности для людей с инвалидностью с наделением уполномоченных органов соответствующими надзорными функциями.