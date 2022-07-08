Цифровые продукты недоступны для казахстанцев с инвалидностью – эксперт

Люди с особыми потребностями не видят улучшений в доступности цифровой среды не потому, что незрячие, а потому, что этих улучшений нет. Об этом рассказал эксперт по ассистивным технологиям и доступности информации Зият Абдыкаимов, передает Zakon.kz.

Сейчас, по данным Министерства цифрового развития РК, 93% госуслуг предоставляется в электронном формате – от постановки в очередь на жилье, получения социальных услуг уязвимыми категориями до обращения в госорганы.

Когда создавали такие важные сервисы, как «Электронное правительство», «Портал социальных услуг» и так далее, вопрос их доступности для людей с особыми потребностями, очевидно, не был учтен. Причем, коммерческий сектор, теоретически более гибкий и ориентированный на потребности клиентов, в этом отношении ничем не отличается от государства: его услуги так же недоступны для незрячих. Эксперт по ассистивным технологиям и доступности информации Зият Абдыкаимов

Что не так?

Я, будучи полностью незрячим, так же, как и все «обычные» граждане, ежедневно пользуюсь компьютером и смартфоном: любой современный смартфон или ноутбук имеет встроенную функцию чтения с экрана. Это экранный диктор – программа, основанная на синтезе речи. Она озвучивает все, что попадает под палец пользователя. Я активирую данную функцию и пользуюсь таким же обычным смартфоном, как все. Зият Абдыкаимов

Люди с инвалидностью так же, как и все, хотят полноценно пользоваться удобствами цифровых платформ – от доставки продуктов или других товаров из онлайн-магазинов до записи в поликлинику, вызова такси и мобильного банкинга.

Однако портал электронного правительства и множество других отечественных цифровых продуктов недоступны казахстанцам с инвалидностью, т.к. они написаны без соблюдения стандартов, нормативно-технических правил и требований доступности для пользователей с инвалидностью. Зият Абдыкаимов

Так же, как и в строительстве, в интернете есть свои СНиПы о доступности цифровой инфраструктуры.

Если проводить аналогию с физическим пространством, программа экранного чтения для незрячих пользователей интернета подобна креслу-коляске для тех, у кого двигательные нарушения. Она помогает мне добираться и передвигаться внутри «виртуального здания» – сайта, приложения, на портале Egov.kz, но она не поможет, если на портале не создана безбарьерная среда. То есть, условно говоря, чтобы свободно заходить во все разделы, получать услуги, подтверждать их с помощью электронно-цифровой подписи, мне нужны «цифровые пандусы». Зият Абдыкаимов

Чтобы цифровой сервис был доступен пользователям с инвалидностью, он должен быть написан качественно: чтобы все элементы (кнопки, ссылки, меню, фильтры, графика) были правильно размечены, использовались корректно и по назначению, имели не только графические иконки, но и текстовые метки.

К примеру, зрячему пользователю кнопка самим своим видом, визуальным начертанием подсказывает, какую функцию она выполняет. Пользователь видит изображение лупы и понимает, что это метафора, которая обозначает «Поиск». Экранный диктор для незрячих считывать по иконке функцию не умеет.

Чтобы я понял назначение кнопки, разработчик должен дописать слово «Поиск» в нужное поле. Сложно ли разработчику добавить 5 букв, когда он пишет код элемента? Думаю, что нет. Но сложнее объяснить людям – владельцам ресурса, чиновникам, разработчикам, что им просто нужно качественно делать свою работу. Зият Абдыкаимов

Что делать?

В международной практике давно устоялась норма, что доступная среда – это не только объекты физической инфраструктуры и транспорт, но и информация, средства связи, информационно-коммуникационные технологии. Исходя из такого понимания, уполномоченным органам Зият Абдыкаимов не устает рекомендовать: