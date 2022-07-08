Алихан Смаилов посетил машиностроительные объекты Карагандинской области
Возрождением производственного потенциала моногорода одним из первых занялся завод ТОО «Qaztehna», мощность которого – 1200 автобусов в год.
Главе правительства продемонстрировали действующий процесс выпуска школьных автобусов, включающий в себя технологии сварки и окраски. К новому учебному году завод подготовит порядка 300 единиц безопасного транспорта для образовательных учреждений Казахстана.
Завод «QazТehna» является примером того, как промышленная кооперация с крупнейшими представителями мирового машиностроения способна оказать позитивное влияние на восстановление целого города. Правительство будет и дальше комплексно поддерживать предприятия отечественного автомобилестроения, – сказал Алихан Смаилов.
Фото: Qaztehna
Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов сообщил, что развитие продуктовой базы предполагает три этапа: производство шин для легковой, легкогрузовой и грузовой техники; изготовление резинотехнических изделий и производство шин для сельскохозяйственной техники. Ожидается, что после выхода на плановую мощность продукция завода будет поставляться на рынок Казахстана, в том числе на первичную комплектацию автомобилей, а также в страны ЕАЭС.
Фото: primeminister.kz
Вместе с тем главе правительства РК было доложено о планах создания производственного комплекса, направленного на углубление локализации предприятий машиностроения Казахстана. По примеру Костанайского локализационного центра здесь организуют выпуск автокомпонентов. К проекту планируется привлечь представителей малого и среднего бизнеса.
Фото: primeminister.kz