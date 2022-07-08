Алихан Смаилов посетил машиностроительные объекты Карагандинской области

В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с развитием индустриальной зоны города Сарани, передает Zakon.kz.

Возрождением производственного потенциала моногорода одним из первых занялся завод ТОО «Qaztehna», мощность которого – 1200 автобусов в год.

Главе правительства продемонстрировали действующий процесс выпуска школьных автобусов, включающий в себя технологии сварки и окраски. К новому учебному году завод подготовит порядка 300 единиц безопасного транспорта для образовательных учреждений Казахстана.

Завод «QazТehna» является примером того, как промышленная кооперация с крупнейшими представителями мирового машиностроения способна оказать позитивное влияние на восстановление целого города. Правительство будет и дальше комплексно поддерживать предприятия отечественного автомобилестроения, – сказал Алихан Смаилов.

Фото: Qaztehna

Также глава Кабмина ознакомился с ходом строительства шинного завода ТОО «KamaTyresKZ». Масштабные работы по возведению 120 тыс. кв. м производственных площадей нового предприятия планируют завершить в текущем году.

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов сообщил, что развитие продуктовой базы предполагает три этапа: производство шин для легковой, легкогрузовой и грузовой техники; изготовление резинотехнических изделий и производство шин для сельскохозяйственной техники. Ожидается, что после выхода на плановую мощность продукция завода будет поставляться на рынок Казахстана, в том числе на первичную комплектацию автомобилей, а также в страны ЕАЭС.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, премьер-министру презентовали проект будущего завода бытовой техники ТОО «Meridian Company», который планируется запустить в рамках реализации программы по импортозамещению.

Вместе с тем главе правительства РК было доложено о планах создания производственного комплекса, направленного на углубление локализации предприятий машиностроения Казахстана. По примеру Костанайского локализационного центра здесь организуют выпуск автокомпонентов. К проекту планируется привлечь представителей малого и среднего бизнеса.

Фото: primeminister.kz

Индустриальная зона Saran в скором времени способна оказать широкий мультипликативный эффект на экономику региона и страны в целом. На машиностроительных предприятиях моногорода будет создано более 5 тыс. новых рабочих мест.