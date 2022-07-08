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Видео с дефектными бордюрами прокомментировали в акимате Алматы

Дворец школьников Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Реконструкция сквера у Дворца школьников в Алматы не предусматривает изменения первоначального облика. Об этом рассказали в алматинском акимате, передает Zakon.kz.
В Сети появляются видео дефектных гранитных бордюров. В ходе проверки работ специалистами управления установлен факт повреждения гранитных бордюров при демонтаже. В связи с чем в отношении подрядной организации приняты меры административного взыскания за нарушение правил благоустройства. Руководитель Управления экологии и окружающей среды города Алматы Серик Адилбаев

ремонт

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В сквере возле Дворца школьников после проведения ремонтных работ временно демонтированные гранитные бордюры и поребрики будут повторно установлены вокруг памятников и вдоль центральной аллеи.

асфальт

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, первый проект по реконструкции был разработан в 2018 году. Проект включал в себя большое количество работ по сносу зеленых насаждений и видоизменению первоначального облика сквера. В связи с этим была проведена повторная экспертиза с исключением вырубки деревьев и сохранением первоначального облика сквера.

Текущий проект по реконструкции сквера был разработан в 2021 году. Срок завершения работ – 30 ноября 2022 года. Общая площадь сквера – 5 га.

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