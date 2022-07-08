Мать и ее двухлетняя дочь погибли в аварии в Костанайской области

Трагедия произошла на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган, недалеко от поселка Дузбай, передает Zakon.kz.

В аварии погибла двухлетняя девочка. Ее маму 1994 года рождения и брата 2013 года рождения госпитализировали в больницу. Женщина от полученных тяжелых травм скончалась. Мальчик из реанимационного отделения ЦРБ санавиацией доставлен в детскую областную больницу. Травматологи и хирурги провели трехчасовую операцию. Ребенок находится в реанимации. Его состояние тяжелое, – сообщила порталу «Лада» пресс-секретарь Управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

По информации Жилкибаевой, в ДТП пострадали еще двое мужчин, 1989 и 1994 годов рождения, женщина 1986 года рождения. Они госпитализированы в травматологическое отделение Аулиекольской районной больницы.