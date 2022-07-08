Сильный ветер сорвал кровли домов в Акмолинской области

Фото: скриншот видео

В Зерендинском районе в селе Акадыр в результате сильного ветра с порывами до 23 м/с произошел частичный срыв кровель 8 частных жилых домов на общей площади 300 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, передает Zakon.kz.

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