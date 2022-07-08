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Сильный ветер сорвал кровли домов в Акмолинской области

крыша, электроснабжение Фото: скриншот видео
В Зерендинском районе в селе Акадыр в результате сильного ветра с порывами до 23 м/с произошел частичный срыв кровель 8 частных жилых домов на общей площади 300 кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, передает Zakon.kz.

В селах Акадыр, Уялы, Енбек-Бирлик произошел обрыв линий электропередач. В результате прекращена подача электроснабжения 247 абонентов.

Проводятся работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах. Специальной комиссией местных исполнительных органов будет приниматься решение по компенсации ущерба владельцам частных жилых домов, чьи дома пострадали от ветра.Заместитель начальника ДЧС Кайрат Касым

На месте работает бригада ТОО «Куат энергопартнер», 1 ед. техники и 5 человек. По данным ДЧС, жертв и пострадавших нет.

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