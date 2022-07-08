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Законодательство РК

Дастан Секенов назначен Главным военным прокурором

назначение Фото: gov.kz
По согласованию с главой государства приказом Генерального прокурора Секенов Дастан Абдикадырович назначен Главным военным прокурором, передает Zakon.kz.

  • В 1996 году Дастан Секенов начал службу в органах прокуратуры стажером в Аксайском районе Алматы.

  • До 2001 года работал на различных должностях в прокуратуре Алматы.

  • В период с 2001 по 2009 год занимал руководящие должности в Главной военной прокуратуре.

  • В 2009 году назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона.

  • С 2014 по 2018 год возглавлял департаменты в министерствах финансов и национальной экономики.

  • С 2018 года работал в Администрации президента, а в 2019 году назначен заведующим сектором государственно-правового отдела.

  • В 2019-2021 годах – руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по г. Алматы.

  • С мая 2021 был первым заместителем Главного военного прокурора.

Классный чин — полковник юстиции.

В 2015 году был награжден орденом «Құрмет».

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