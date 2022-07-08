Дастан Секенов назначен Главным военным прокурором
В 1996 году Дастан Секенов начал службу в органах прокуратуры стажером в Аксайском районе Алматы.
До 2001 года работал на различных должностях в прокуратуре Алматы.
В период с 2001 по 2009 год занимал руководящие должности в Главной военной прокуратуре.
В 2009 году назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона.
С 2014 по 2018 год возглавлял департаменты в министерствах финансов и национальной экономики.
С 2018 года работал в Администрации президента, а в 2019 году назначен заведующим сектором государственно-правового отдела.
В 2019-2021 годах – руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по г. Алматы.
С мая 2021 был первым заместителем Главного военного прокурора.
Классный чин — полковник юстиции.
В 2015 году был награжден орденом «Құрмет».