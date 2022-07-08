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Места костров и штрафы за нарушения: ДЧС обратился к алматинцам

котел Фото: pixabay
Начальник ДЧС города Алматы Руслан Касыбаев напомнил, что сохраняется пожароопасный период, а также рассказал, что нарушителям, разводящим костры в природоохранных зонах, грозит штраф в размере более 306 тыс. тенге, передает Zakon.kz
Хотелось бы отметить, что за розжиг костров на территориях особо охраняемых природных зон и в неустановленных местах сотрудники лесохозяйственных учреждений уполномочены налагать административный штраф по статье 367 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», сумма штрафа на физических лиц варьируется от 10 до 100 МРП, а это от 30 630 тенге до 306 300 тенге, – сообщил Касыбаев.

Начальник ДЧС города Алматы

Фото: Начальник ДЧС города Алматы полковник Руслан Касыбаев

Отмечается, что в Иле-Алатауском национальном парке имеется 14 специально оборудованных мест для приготовления горячей пищи (скамейка, стол, забетонированная площадка для розжига костров, мангалов), на территории ущелья Алмаарасан – 12 мест (вдоль речки Б. Алматинка, р. Казачка) и на Бутаковке – два места.

В настоящее время патрульными из числа сотрудников ДЧС, Департамента полиции и Иле-Алатауского ГНПП осуществлено более 95 рейдов, пресечено 45 розжигов костров. К ответственности привлекли 45 нарушителей:

  • 43 человека – по ст. 505 КоАП РК в виде предупреждения;

  • два человека – по ст. 367 КоАП РК в виде штрафа на общую сумму 76 тыс. 575 тенге (уплата штрафа со скидкой в форме сокращенного производства).

Также глава ДЧС Алматы напомнил жителям и гостям города правила пожарной безопасности в горнолесной местности:

  • необходимо вывозить за собой мусор, который может стать причиной возгораний;

  • запрещено бросать горящие спички, окурки;

  • выжигать сухую траву;

  • разводить костры;

  • использовать мангалы вне строго определенных мест.

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