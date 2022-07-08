Политологу-китаисту Сыроежкину отказано в пересмотре дела о госизмене
Постановлением судьи судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 14 апреля 2022 года отказано в передаче ходатайства осужденного Сыроежкина К. Л. для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции ввиду отсутствия оснований для пересмотра судебных актов, – говорится в сообщении.
Отмечается, что до и после указанного постановления об отказе, ни сам осужденный и ни его адвокаты не обращались в суд с ходатайством о пересмотре судебных актов в кассационном порядке.
Известный политолог был задержан спецслужбами Казахстана в мае 2019 года. Позже Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил его к 10 годам лишения свободы.
Ранее Сыроежкин работал:
в институте уйгуроведения Академии наук Казахской ССР (1986-1992);
в центре востоковедения Академии наук Республики Казахстан (1992-1996);
в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (1995-2000);
руководителем информационно-аналитического отдела журнала «Континент», главный научный сотрудник Института востоковедения имени Р. Б. Сулейменова Министерства образования и науки Республики Казахстан (2000-2005);
главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (2006-2019).