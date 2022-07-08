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Политологу-китаисту Сыроежкину отказано в пересмотре дела о госизмене

политолог Фото: Facebook/Константин Сыроежкин
Пресс-служба Верховного суда сообщила о том, что Константину Сыроежкину отказали в пересмотре уголовного дела, передает Zakon.kz.
Постановлением судьи судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 14 апреля 2022 года отказано в передаче ходатайства осужденного Сыроежкина К. Л. для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции ввиду отсутствия оснований для пересмотра судебных актов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что до и после указанного постановления об отказе, ни сам осужденный и ни его адвокаты не обращались в суд с ходатайством о пересмотре судебных актов в кассационном порядке.

Известный политолог был задержан спецслужбами Казахстана в мае 2019 года. Позже Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил его к 10 годам лишения свободы. 

Ранее Сыроежкин работал:

  • в институте уйгуроведения Академии наук Казахской ССР (1986-1992);

  • в центре востоковедения Академии наук Республики Казахстан (1992-1996);

  • в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (1995-2000);

  • руководителем информационно-аналитического отдела журнала «Континент», главный научный сотрудник Института востоковедения имени Р. Б. Сулейменова Министерства образования и науки Республики Казахстан (2000-2005);

  • главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (2006-2019).

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