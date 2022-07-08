Политологу-китаисту Сыроежкину отказано в пересмотре дела о госизмене

Пресс-служба Верховного суда сообщила о том, что Константину Сыроежкину отказали в пересмотре уголовного дела, передает Zakon.kz.

Постановлением судьи судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 14 апреля 2022 года отказано в передаче ходатайства осужденного Сыроежкина К. Л. для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции ввиду отсутствия оснований для пересмотра судебных актов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что до и после указанного постановления об отказе, ни сам осужденный и ни его адвокаты не обращались в суд с ходатайством о пересмотре судебных актов в кассационном порядке.

Известный политолог был задержан спецслужбами Казахстана в мае 2019 года. Позже Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил его к 10 годам лишения свободы.

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