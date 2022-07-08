Туман, гроза, шквал и град ожидаются в Казахстане в субботу

Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях страны на 9 июля, передает Zakon.kz.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе, востоке области туман. Ветер северо-восточный на востоке области 15-20 м/с.

Ночью на севере, северо-западе, в центре, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, северо-западе, западе области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, западе, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

На большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, северо-западе, востоке области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на северо-западе, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

На большей части Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере и в центре области туман. Ветер северо-восточный на востоке и юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Караганде ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15 м/с.

На севере и востоке Улытауской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере и востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В южной половине Павлодарской области ожидаются гроза, град, ночью на юго-востоке области туман. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15 м/с.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.