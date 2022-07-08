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150 фазанов выпустили в лесопосадке возле Нур-Султана

птица Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана
В пресс-службе столичного акимата рассказали, что это вторая партия птиц. Первая партия в количестве 700 голов была выпущена в апреле текущего года, передает Zakon.kz.

Сообщается, что за фазанами регулярно наблюдают лесники ТОО «Астана орманы». Зимой, при необходимости, птиц дополнительно кормят.

выпуск птицы

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

Создание флоры искусственного леса должно сопровождаться развитием фауны. Поэтому основной целью искусственного разведения фазанов является насыщение ими территории искусственно созданного зеленого пояса столицы.Пресс-служба акимата города Нур-Султана

выпуск птицы

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

Как уточняется, фазаны, расширяя свой ареал обитания, уничтожают большое количество вредных насекомых.

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Елена Беляева
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