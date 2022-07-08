150 фазанов выпустили в лесопосадке возле Нур-Султана

Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана

В пресс-службе столичного акимата рассказали, что это вторая партия птиц. Первая партия в количестве 700 голов была выпущена в апреле текущего года, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: