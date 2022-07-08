Стрельба полицейского по питбулю в Таразе попала на видео

Фото: pixabay

Инцидент произошел днем. Двое мужчин напротив одной из аптек города распивали спиртные напитки, а рядом с ними гуляла собака без намордника. Местные жители обратились в полицию, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: