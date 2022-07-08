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Стрельба полицейского по питбулю в Таразе попала на видео

собака Фото: pixabay
Инцидент произошел днем. Двое мужчин напротив одной из аптек города распивали спиртные напитки, а рядом с ними гуляла собака без намордника. Местные жители обратились в полицию, передает Zakon.kz.
По прибытии на место вызова сотрудниками полиции были установлены двое местных жителей 1979 и 1986 годов рождения, на которых жаловались прохожие. На требование полицейских успокоить собаку породы питбультерьер и надеть на нее намордник 43-летний мужчина не реагировал. Пес вырвался с поводка и стал опасен для окружающих. Пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области

Инспектор батальона патрульной полиции решил застрелить животное, чтобы избежать несчастного случая.

Отмечается, что пострадавших в инциденте нет. Собака жива и возвращена хозяйке.

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