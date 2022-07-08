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Трех пожарных в Караганде окатили водой из шлангов в честь выхода на пенсию

тушение Фото: Zakon.kz
Процедура «тушения» коллег-пенсионеров является традицией в Департаменте по ЧС Карагандинской области, передает Zakon.kz.

Сегодня были проводы на заслуженный отдых сразу трех сотрудников:

  • оперативного дежурного-заместителя руководителя тушения пожара дежурной службы пожаротушения, полковника гражданской защиты Вадима Окорокова;

  • начальника испытательной пожарной лаборатории, полковника гражданской защиты Ержана Жапарова;

  • старшего инженера отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ, подполковника гражданской защиты Вячеслава Булахтина.

Как сообщает портал «Патриот Караганды», мокрые пенсионеры не обиделись, а, наоборот, веселились.

Руководство и весь личный состав подразделений пожелали им счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Новоиспеченные пенсионеры поблагодарили всех, пожелав своим боевым товарищам «успехов в службе и сухих рукавов».

Вадим Окороков прослужил в органах гражданской защиты более 30 лет. Службу начинал с должности инспектора пожарной профилактики. Неоднократно принимал участие в ликвидации сложных и крупных пожаров на объектах города Караганды, осуществлял руководство по их тушению.

Ержан Жапаров в органах гражданской защиты с 1993 года. Начинал службу инспектором группы госпожнадзора. За эти немалые трудовые годы с честью и достоинством выполнял свою работу, достиг высоких результатов.

Вячеслав Булахтин начал службу в органах гражданской защиты в 2002 году инженером отдела техники и средств связи. За годы службы зарекомендовал себя как лучший специалист своего дела.

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