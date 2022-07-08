Ситуация в Украине: Канада ввела запрет на импорт росзолота, Зеленский спрогнозировал окончание войны

Владимир Зеленский посетил передовую в Днепропетровской области – пообщался с военными, вручил им награды.

Народный Совет самопровозглашенной ДНР снял мораторий на исполнение смертных приговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Путина о том, что РФ еще «всерьез ничего не начинала на Украине», тем, что потенциалы Москвы и Киева совершенно несоизмеримы.

Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил поправки к закону о пограничной охране, позволяющие установить заграждения на границе с Россией. Они вступят в силу с 15 июля.

NASA утверждает, что Россия использует Международную космическую станцию в политических целях, в частности, для поддержки специальной военной операции на Украине.

МИД России: Еврокомиссия и Литва заверяют, что вопрос с калининградским транзитом должен быть решен в ближайшее время, продолжаем диалог.

Владимир Путин предостерег российских чиновников от поверхностного отношения к купированию угроз из-за санкций. Он отметил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС.

Канада ввела запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него. А также санкции против патриарха Кирилла.

В Украине наложили арест на активы «Газпрома», «Роснефти» и Росатома, сообщили в СБУ.