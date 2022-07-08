Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Канада ввела запрет на импорт росзолота, Зеленский спрогнозировал окончание войны

Украина Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что военный конфликт между Россией и Украиной может завершиться до конца 2022 года, передает Zakon.kz.

  • Владимир Зеленский посетил передовую в Днепропетровской области – пообщался с военными, вручил им награды.

  • Народный Совет самопровозглашенной ДНР снял мораторий на исполнение смертных приговоров.

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Путина о том, что РФ еще «всерьез ничего не начинала на Украине», тем, что потенциалы Москвы и Киева совершенно несоизмеримы.

  • Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил поправки к закону о пограничной охране, позволяющие установить заграждения на границе с Россией. Они вступят в силу с 15 июля.

  • NASA утверждает, что Россия использует Международную космическую станцию в политических целях, в частности, для поддержки специальной военной операции на Украине.

  • МИД России: Еврокомиссия и Литва заверяют, что вопрос с калининградским транзитом должен быть решен в ближайшее время, продолжаем диалог.

  • Владимир Путин предостерег российских чиновников от поверхностного отношения к купированию угроз из-за санкций. Он отметил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС.

  • Канада ввела запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него. А также санкции против патриарха Кирилла.

  • В Украине наложили арест на активы «Газпрома», «Роснефти» и Росатома, сообщили в СБУ.

  • Нидерланды направили Украине военную помощь на 172 млн евро.

Читайте также

Пятидневный траур объявлен в Анголе в связи со смертью Эдуарду душ Сантуша

Токаев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии

Топ-10 фактов о бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Финляндия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
средневзвешенный курс в обменниках
Курсы валют на 8 июля в обменных пунктах Алматы
астрология гороскоп мужчины сердце
Топ-3 мужских знака зодиака с «холодным сердцем»
теннисистка
Рыбакина после выхода в финал Wimbledon: Не могу поверить, что это все реальность
археологи нашли уникальную находку, пещера Туттыбулак
Уникальную находку обнаружили археологи в Туркестанской области
Базз Лайтер, мультфильм, запрет, ЛГБТ, Казахстан
Почему мультфильм «Базз Лайтер» хотят запретить в Казахстане
расходы Казахстан население
В каком регионе Казахстана жизнь обходится дороже
подросток
Подростки поймали педофила в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления