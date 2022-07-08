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В Туркестане открылся первый городской пляж

открытие Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
На церемонию открытия туристско-реакционного центра приехали туристы из региона, Шымкента и других городов страны. Пляж посетил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, он поздравил горожан и пожелал успехов новому коллективу, передает Zakon.kz.

Для детей были организованы различные игры. Также были представлены развлекательные программы, конкурсы.

открытие пляжа

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В акватории плавали парусники, свое мастерство показали гребцы области. На церемонии открытия выступили известные диджеи и артисты, своих земляков поздравил и Кайрат Нуртас.

концерт

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Пришедшие на пляж новым местом отдыха остались довольны и выразили благодарность. Люди купались, участвовали в веселых конкурсах, смотрели шоу-программу. Уже в первый день начала работы пляжа его посетили несколько тысяч человек.

концерт

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Новый объект будет способствовать не только развитию туризма, но и озеленению территории Туркестана и улучшению климатических условий.

открытие пляжа

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Напомним, строительство пляжа началось в ноябре 2020 года. Общая площадь – 81 га, а вместимость воды – около 2,5 млн кубометров. Сейчас там более 2 млн кубометров. Готовы и каналы, которые принимают родниковую воду и пропускают ее. На пляже уложен песок, обладающий целебными свойствами, посажены деревья. Качество дороги к новому туристическому объекту – высокого уровня. В ближайшее время планируется строительство детской зоны отдыха, элитных коттеджей, гостиниц, аквапарка.

пляж

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Елена Беляева
Шукеев Умирзак Туркестанская область
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