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Исторический каскад дефолтов на развивающихся рынках прогнозирует Bloomberg

деньги, дефолт Фото: Zakon.kz
В группе риска стран, вызывающих особые опасения, оказались Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан. По мнению издания, причиной дефолтов многих стран станут проблемные долги на сумму около четверти триллиона долларов, передает Zakon.kz.

Согласно статье, финансовый крах одного правительства может вызвать эффект домино – это похоже на «заражение» стран.

По словам главного экономиста Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт, «у стран с низким уровнем дохода долговые риски и кризисы не являются гипотетическими»: Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан обладают большими дефолтными рисками. Помимо этого, как уверяет автор статьи, Шри-Ланка и Ливан уже находятся в дефолте.

Экономический стресс, пишет издание, чаще испытывают страны с коротким опытом выхода на мировые рынки капитала. В пример более стабильных благодаря надежности внешних балансов и запасов валютных резервов приводится Китай, Индия, Мексика и Бразилия.

Высокая задолженность, резкий рост цен и беспорядки сказываются на предстоящих выплатах по облигациям на фоне того, что инвесторы выводят средства из таких стран, сильнее обваливая их долг, что повышает расчетную доходность. Отмечается, что в июне иностранные финансовые менеджеры вывели 4 млрд долларов из облигаций и акций развивающихся рынков. Отток средств наблюдается уже четыре месяца подряд.

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