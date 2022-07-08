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Новая волна коронавируса началась в Южной Корее

карантин Фото: Zakon.kz
Органы здравоохранения страны планируют усилить борьбу с инфекциями, включая превентивные меры против распространения оспы обезьян, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, число заболевших за сутки в течение четырех дней держится выше отметки в 18 тыс. человек. Около недели назад этот показатель составлял менее 10 тыс. человек в сутки.

За последние сутки зарегистрировано 19 323 новых случая заражения COVID-19, общее число заболевших достигло почти 18,5 млн человек. Погибли 24 605 человек, уровень смертности составляет 0,13%.

По мнению специалистов, причиной всплеска заболеваемости стала летняя мобильность населения, ослабление иммунитета, появление новых субвариантов коронавируса, в том числе распространение более заразного варианта «омикрон-штамма» BA.5.

Южная Корея планирует ввести более жесткие меры для сдерживания вспышки COVID-19 к следующей неделе.

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