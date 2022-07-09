Режим ЧП планируют ввести в Петропавловске из-за рухнувшей трубы на ТЭЦ-2

Проект решения акима о ЧС техногенного характера появился на портале нормативно-правовых актов. В пояснительной записке говорится, что документ принимается «с целью ликвидации последствий разрушений на Петропавловской ТЭЦ-2», передает Zakon.kz.

Как сообщает КТК, проект будет публично обсуждаться две недели. Но горожане обеспокоены тем, что теплоцентраль не успеют подготовить к отопительному сезону. До первых холодов в регионе осталось меньше трех месяцев.

АО «Севказэнерго» обратилось в акимат с ходатайством об объявлении ЧС местного масштаба, то есть по городу Петропавловску. Режим ЧС позволит ускорить строительно-монтажные работы и прохождение определенных экспертиз, которые будут затягивать, поэтому здесь никакого ажиотажа нет. То есть работы на данный момент идут в соответствии с дорожной картой, которая была презентована АО «Севказэнерго». Исполняющий обязанности акима города Петропавловска Жанболат Батырбеков

В марте на Петропавловской ТЭЦ-2 рухнула труба: под ее завалами погибла женщина. Несколько дней город замерзал, пока не подключили резервное отопление.

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Директора и главного инженера предприятия задержали в рамках расследования по ст. 254 УК РК «Недобросовестное отношение к обязанностям».