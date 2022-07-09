Умер актер известный по сериалу «Твин Пикс» и фильму «Один дома»

Американский актер Ленни фон Долен скончался в возрасте 63 лет, передает Zakon.kz.

Мир потерял великолепного человека 5 июля, – цитирует ТАСС сестру артиста.

Причина смерти пока неизвестна.

Ленни родился в Огасте, штат Джорджия. На экране впервые появился в сериале под названием «ABC Специально после школы». Первую значительную роль в кино он сыграл в фильме Брюса Бересфорда «Нежное милосердие». Однако зрителям актер запомнился по ролям архитектора Майлза Хардинга в комедии «Электрические грезы», профессионального наемника Бертона Джернигана из фильма «Один дома3» и Гарольда Смита - друга Лоры Палмер, страдающего агорафобией, в культовом телесериале Дэвида Линча «Твин-Пикс». Фильмография актера насчитывает более 60 фильмов и сериалов.