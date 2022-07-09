Более полутонны марихуаны изъяли у жителя Жамбылской области

7 июля сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области задержали 41-летнего местного жителя, сообщает Zakon.kz.

Задержать его удалось с помощью беспилотного летательного аппарата. Мужчину заметили, когда он собирал дикорастущую коноплю на территории Шуского района.

Осмотрев окрестности, сотрудники полиции с помощью служебной собаки по кличке Уля нашли скошенную коноплю. По заключению экспертизы, задержанный собрал 517 килограммов невысушенной марихуаны.

В случае доказательства вины в сборе наркотических средств в целях сбыта подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков

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Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу. Начато досудебное расследование по ст. 296, ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.