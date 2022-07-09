Паникуют и страдают: названы представители Топ-5 знаков

Астрологи выделили пять самых впечатлительных представителей знаков зодиака. Чаще всего они бывают мнительными и подозрительными, все преувеличивают. Сомнения и тревоги превращают жизнь этих людей в настоящий ад, передает Zakon.kz.

Рыбы

В обычной жизни Рыбы эмоциональны. При возникновении небольшой опасности они первыми бьют тревогу. Зачастую их опасения оказываются ложными. Нестабильное эмоциональное состояние мешает Рыбам жить, лишает равновесия. Чувство постоянного волнения сводит с ума и вызывает множество проблем с психикой, пишет timesofindia.

Дева

Представители этого знака зодиака постоянно стремятся к совершенству. Зачастую Девы остаются одинокими с бесконечным желанием «исправить» этот мир. Их мучает нескончаемый перфекционизм. Нервы этих знаков зодиака почти всегда на пределе, ведь они словно живут для того, чтобы разложить все по полочкам.

Лев

Удивительно, как Лев попал в рейтинг «страдающих». Однако он настолько привык к похвале и одобрению, что стал заложником собственной славы. Любая критика или игнорирование могут вывести Львов из себя, заставить еще больше разжечь костер своей красоты. Они будут добиваться всеобщего признания. Это и станет причиной их провала в депрессию. Нужно понимать, что заслужить любовь каждого — невозможно.

Близнецы

Снаружи Близнецы кажутся холодными. Но мало кто знает о той буре эмоций и страхов, которые таятся в их душе. Близнецы так сильно стремятся к гармонии, что полностью разрушают ее. Они до последнего не открывают свои истинные чувства и закрываются даже от самих себя.

Овен

Овны не привыкли копить в себе эмоции. Вечные думы и размышления очень характерны для огненных знаков. Овны находятся в поиске. Они могут искать новые знакомства, работу, увлечения и даже самих себя. Овны любят вечеринки и непредсказуемые связи. Такой образ жизни их очень утомляет. Эмоциональное выгорание и эмоциональное опустошение — частые спутники этих знаков.