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На Кашагане раньше срока возобновили добычу нефти

На Кашагане возобновили добычу нефти Фото: ncoc.kz
В компании NCOC рассказали, что завершили планово-предупредительные ремонтные работы на морских и наземных производственных объектах месторождения Кашаган, передает Zakon.kz.

В сообщении компании говорится, что во время полной остановки производства компания NCOC провела техническое обслуживание и инспекции, и реализовала ряд проектов в целях повышения безопасности и надежности производственных операций.

Более 10 000 человек, в основном граждане Казахстана, были задействованы для безопасного выполнения этих масштабных мероприятий в установленные сроки.

Данные планово-предупредительные ремонтные работы представляют собой важный этап для NCOC, так как позволяют обеспечить целостность активов, надежность и увеличение наших производственных мощностей... Я хотел бы выразить благодарность всем участникам: нашим подрядчикам, акционерам и государственным органам, за поддержку и объединение усилий, направленных на безопасную и успешную реализацию этого важного проекта. Управляющий директор NCOC Оливье Лазар

После завершения работ компания NCOC постепенно возобновила эксплуатацию морских и наземных производственных объектов, с открытием скважин и переводом производственных систем в штатный режим работы. Далее компания NCOC продолжит наращивать объемы добычи, уделяя первостепенное внимание вопросам безопасности и стабильности производства.

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