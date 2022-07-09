Жители Кызылорды выращивали 357 кустов конопли

Фото: polisia.kz

В Сырдарьинском районе, в ауле Бесарык, на берегу реки Жанадария в степной местности обнаружено 357 кустов конопли. Полицейские задержали двоих кызылординцев за культивирование наркотических растений, передает Zakon.kz.

В качестве вещественных доказательств изъяты палатка, газовый баллон, плита, ведра, бочка, 35-метровый шланг, аккумулятор, 25-метровый удлинитель, постельные принадлежности и посуда. Согласно заключению экспертизы изъятые растения являются наркотическими, из рода конопли. Общий вес — 20 кг 927 г. По факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 300 УК РК «Посев или выращивание в особо крупном размере запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества».

Следите за новостями zakon.kz в: