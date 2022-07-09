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Напал на прохожего и выбил ему 4 зуба: грабителя поймали в Нур-Султане

грабитель Фото: pexels
В полицию обратился житель Нур-Султана. Он сообщил, что неизвестный напал на него на улице и отобрал сотовый телефон. Одним ударом кулака злоумышленник выбил сразу четыре зуба 18-летнему парню, передает Zakon.kz.

Около 23:00 молодой человек шел по ул. Есенберлина и разговаривал по сотовому телефону. В это время к нему подошел подозреваемый и попросил позвонить. На его просьбу парень ответил отказом. В ответ злоумышленник ударил его в челюсть и забрал телефон стоимостью 100 тыс. тенге.

Сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину. Ранее он уже был судим за кражу.

По факту грабежа проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанного к другим преступлениям.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Нур-Султана.

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