Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Дональд Трамп объявил, что США находятся в упадке

США в упадке Фото: Instagram/realdonaldtrump
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в упадке, а власти Штатов зря читают нравоучения другим людям и государствам, передает Zakon.kz.

Об этом он сообщил на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе. Трансляцию вел Las Vegas Review-Journal.

Мы – нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Мы осмеливаемся читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений. У нас не останется страны, если мы не остановим быстро это разрастающееся варварство. Экс-президент США Дональд Трамп

Он уточнил, что ситуация в стране ухудшилась с момента начала президентства Джо Байдена.

Новость по теме

СМИ: Трамп намерен участвовать в президентских выборах 2024 года

Речь бывшего президента была посвящена в основном провальной борьбе с преступностью, насилием и наркотиками. Трамп отметил, что американская граница защищена хуже, чем когда-либо, и потому Соединенные Штаты заполонили наркотики, от которых ежегодно, по его словам, умирает до двухсот тысяч американцев. Закон попран, а политика в области предотвращения преступлений оказалась слабой, добавил политик, упомянув массовую бойню, которая произошла 4 июля на посвященном Дню независимости параде в пригороде Чикаго.

Читайте также

Убийца японского экс-премьера признался, что хотел застрелить другого человека

Премьер-министр Эстонии покинет свой пост

Новая волна коронавируса началась в Южной Корее

Константин Вноровский
Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
поле, прогноз, штормовое
Туман, гроза, шквал и град ожидаются в Казахстане в субботу
Курбан айт, время намаза в Казахстане
Время совершения айт намаза по Казахстану
мечеть, праздник
Курбан айт-2022: как будет проводиться в Казахстане главный праздник мусульман
средневзвешенный курс в обменниках
Курсы валют на 8 июля в обменных пунктах Алматы
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
Цена на сахар в Казахстане
Названа причина удорожания сахара в Казахстане
паническая атака
Паникуют и страдают: названы Топ-5 знаков зодиака
Убийца признался, что целью был другой
Убийца японского экс-премьера признался, что хотел застрелить другого человека
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления