Дональд Трамп объявил, что США находятся в упадке

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в упадке, а власти Штатов зря читают нравоучения другим людям и государствам, передает Zakon.kz.

Об этом он сообщил на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе. Трансляцию вел Las Vegas Review-Journal.

Мы – нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Мы осмеливаемся читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений. У нас не останется страны, если мы не остановим быстро это разрастающееся варварство. Экс-президент США Дональд Трамп

Он уточнил, что ситуация в стране ухудшилась с момента начала президентства Джо Байдена.

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Речь бывшего президента была посвящена в основном провальной борьбе с преступностью, насилием и наркотиками. Трамп отметил, что американская граница защищена хуже, чем когда-либо, и потому Соединенные Штаты заполонили наркотики, от которых ежегодно, по его словам, умирает до двухсот тысяч американцев. Закон попран, а политика в области предотвращения преступлений оказалась слабой, добавил политик, упомянув массовую бойню, которая произошла 4 июля на посвященном Дню независимости параде в пригороде Чикаго.