Оспа обезьян: заболевших в мире становится все больше

По предварительным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), данные о заражении оспой обезьян растут с каждым днем. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день зарегистрирован 9181 случай в 70 странах мира, из них подтверждено 9141 случаев.

Великобритания – 1552,

Германия – 1490,

Испания – 2034,

Франция – 721,

Португалия – 473,

США – 790,

Канада – 375,

Нидерланды – 402,

Италия – 255,

Бельгия – 168,

Швейцария – 140,

Бразилия – 173,

Израиль – 59,

Ирландия – 44,

Австрия – 62,

Дания – 18,

Гана – 18,

Норвегия – 25,

Австралия – 20,

Швеция – 43,

ОАЭ – 13,

Венгрия – 24,

Польша – 12,

Мексика – 11,

Румыния – 14,

Словения – 18,

Аргентина – 6,

Чили – 13,

Чехия – 8,

Финляндия – 10,

Мальта – 4,

Бенин – 3,

Болгария – 3,

Колумбия – 5,

Греция – 11,

Исландия – 6,

Люксембург – 3,

Перу – 15,

Латвия – 2,

ЮАР – 2,

Хорватия – 1,

Эквадор - 1,

Эстония – 1,

Грузия – 1,

Гибралтар – 1,

Ямайка - 1,

Ливан – 1,

Марокко – 1,

Парагвай – 1,

Пуэрто Рико – 1,

Панама - 1,

Сербия – 1,

Словакия - 1,

Сингапур – 4,

Южная Корея – 1,

Тайвань – 1,

Турция – 1,

Венесуэла – 1,

Египет – 1,

Багамы - 1.

Новость по теме Оспа обезьян начала поражать детей – ВОЗ

Вирус оспы обезьян: ситуация в Казахстане

Ни одного случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян в Казахстане не зарегистрировано, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана.

Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки и других стран, где зарегистрированы завозные случаи этой инфекции.

Список неблагополучных стран – постоянно обновляется.