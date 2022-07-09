Оспа обезьян: заболевших в мире становится все больше
На сегодняшний день зарегистрирован 9181 случай в 70 странах мира, из них подтверждено 9141 случаев.
Великобритания – 1552,
Германия – 1490,
Испания – 2034,
Франция – 721,
Португалия – 473,
США – 790,
Канада – 375,
Нидерланды – 402,
Италия – 255,
Бельгия – 168,
Швейцария – 140,
Бразилия – 173,
Израиль – 59,
Ирландия – 44,
Австрия – 62,
Дания – 18,
Гана – 18,
Норвегия – 25,
Австралия – 20,
Швеция – 43,
ОАЭ – 13,
Венгрия – 24,
Польша – 12,
Мексика – 11,
Румыния – 14,
Словения – 18,
Аргентина – 6,
Чили – 13,
Чехия – 8,
Финляндия – 10,
Мальта – 4,
Бенин – 3,
Болгария – 3,
Колумбия – 5,
Греция – 11,
Исландия – 6,
Люксембург – 3,
Перу – 15,
Латвия – 2,
ЮАР – 2,
Хорватия – 1,
Эквадор - 1,
Эстония – 1,
Грузия – 1,
Гибралтар – 1,
Ямайка - 1,
Ливан – 1,
Марокко – 1,
Парагвай – 1,
Пуэрто Рико – 1,
Панама - 1,
Сербия – 1,
Словакия - 1,
Сингапур – 4,
Южная Корея – 1,
Тайвань – 1,
Турция – 1,
Венесуэла – 1,
Египет – 1,
Багамы - 1.
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