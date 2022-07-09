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Оспа обезьян: заболевших в мире становится все больше

мир Фото: pexels
По предварительным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), данные о заражении оспой обезьян растут с каждым днем. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день зарегистрирован 9181 случай в 70 странах мира, из них подтверждено 9141 случаев.

  • Великобритания – 1552,

  • Германия – 1490,

  • Испания – 2034,

  • Франция – 721,

  • Португалия – 473,

  • США – 790,

  • Канада – 375,

  • Нидерланды – 402,

  • Италия – 255,

  • Бельгия – 168,

  • Швейцария – 140,

  • Бразилия – 173,

  • Израиль – 59,

  • Ирландия – 44,

  • Австрия – 62,

  • Дания – 18,

  • Гана – 18,

  • Норвегия – 25,

  • Австралия – 20,

  • Швеция – 43,

  • ОАЭ – 13,

  • Венгрия – 24,

  • Польша – 12,

  • Мексика – 11,

  • Румыния – 14,

  • Словения – 18,

  • Аргентина – 6,

  • Чили – 13,

  • Чехия – 8,

  • Финляндия – 10,

  • Мальта – 4,

  • Бенин – 3,

  • Болгария – 3,

  • Колумбия – 5,

  • Греция – 11,

  • Исландия – 6,

  • Люксембург – 3,

  • Перу – 15,

  • Латвия – 2,

  • ЮАР – 2,

  • Хорватия – 1,

  • Эквадор - 1,

  • Эстония – 1,

  • Грузия – 1,

  • Гибралтар – 1,

  • Ямайка - 1,

  • Ливан – 1,

  • Марокко – 1,

  • Парагвай – 1,

  • Пуэрто Рико – 1,

  • Панама - 1,

  • Сербия – 1,

  • Словакия - 1,

  • Сингапур – 4,

  • Южная Корея – 1,

  • Тайвань – 1,

  • Турция – 1,

  • Венесуэла – 1,

  • Египет – 1,

  • Багамы - 1.

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Ни одного случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян в Казахстане не зарегистрировано, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана.

Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки и других стран, где зарегистрированы завозные случаи этой инфекции.

Список неблагополучных стран – постоянно обновляется.

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