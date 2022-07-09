Казахстанцы разных национальностей рассказали, как отмечают Курбан айт

Одни отметили, что это очень важный для них день. Другие считают, что такие праздники, как Курбан айт, сплачивают народ. Третьи рады, что у нас существуют такие добрые обряды и традиции, сообщает Zakon.kz.

Полковник запаса Владимир Северный: Для нас это очень важный день

Наша семья уже давно отмечает этот праздник, для нас это очень важный день. Сегодня рано утром мы с сыном Ратмиром пошли в мечеть на праздничный айт-намаз. После этого направились в медресе, которое расположено недалеко от нас, и там прочитали молитву, принесли в жертву барана. Часть мяса, как и полагается в таких случаях, отдали нуждающимся, мы уже знаем, кому давать, мы уже много лет привозим им мясо жертвенного животного. В основном, это пенсионеры, пожилые люди. Ну и, конечно, навещаем своих родителей, которых любим, уважаем. Они тоже поддерживают эти добрые традиции.

Фото: Facebook/Владимир Северный

Мы соблюдаем все обряды Курбан айта как положено и рады, что такой праздник существует. Мы это делаем абсолютно искренне, делаем для того, чтобы укрепить свою веру, повысить свою духовность. И это не пустые слова, это очень важно для меня и для моей семьи. Мы с сыном много читали об этом празднике и знаем, откуда он исходит, в чем кроется его смысл. Моя супруга Наргиз всегда печет на Курбан айт баурсаки, чак-чак, у нее это очень вкусно получается. И мы угощаем всех своих соседей по лестничной площадке, приходим к ним с подносом, на котором свежие пышущие баурсаки, конфеты и другие сладости. Двери нашего дома всегда открыты для них, а также для всех друзей, родственников, для всех гостей. Мы всем рады, у нас для всех найдется место и угощения.

Директор издательства Аршалынского района Акмолинской области Александр Цыганов: Такие праздники, как Курбан айт, сплачивают народ

Наш Аршалынский район – один из самых многонациональных в Акмолинской области, у нас проживают представители более 30 национальностей и народностей. Живем мы дружно, вместе отмечаем все праздники – и мусульманские, и христианские, и других конфессий. Вот сегодня, к примеру, отмечаем праздник Курбан айт. Для нас это, прежде всего, праздник мира и добра, любви и милосердия.

Фото: из личного архива Александра Цыганова

Лично у меня много друзей-мусульман, они всегда приглашают нас в гости на Курбан айт, вот и сегодня пригласили. Готовят вкусный бешбармак, накрывают большой дастархан, за которым собираются друзья разных национальностей. Сегодня многие из этих ребят сделали жертвоприношение, зарезали кто барана, кто корову, и большую часть мяса раздали старикам, многодетным и малоимущим семьям. Причем на национальность не смотрят, стараются помочь всем, кто нуждается.

Курбан айт весь наш поселок отмечает, после праздничного намаза на территории районной мечети организовали национальные спортивные игры. У нас очень сильные борцы по «казак куреси», мы здесь в качестве болельщиков поддерживаем всех участников соревнований, переживаем за каждого борца. Это очень зрелищно, эмоционально, весело проходит. Позже будут награждать победителей. Такие праздники, как Курбан айт, сплачивают народ.

Директор компании по недвижимости Аасим Огай: Каждый год наша семья делает жертвоприношения

Праздник Курбан айт мы с близкими отмечаем традиционно, как обычно. Утром рано сходили на праздничный намаз в мечеть. Каждый год наша семья делает жертвенные приношения, но в этом году мы решили отдать деньгами женскому медресе, и они там за нас делают курбан, то есть режут барана и раздают мясо малоимущим.

Фото: Facebook/Аасим Огай

Конечно, на этот праздник мы дарим близким подарки. А Ораза айт мы стараемся праздновать где-нибудь за рубежом в мусульманских странах. Мы с супругой мечтаем совершить хадж, но, к сожалению, он дорожает с каждым годом. Надеюсь, наша мечта сбудется. Поздравляем всех казахстанцев с праздником Курбан айт, желаем всем здоровья, благополучия, мира и согласия.

Предприниматель из Семея Максим Келлер: Встречаем Курбан айт с друзьями-мусульманами

Курбан айт мы обязательно отмечаем, заранее закупаем продукты, фрукты, овощи, супруга готовит всякие национальные блюда для родителей, для близких, для гостей, которые к нам приходят в этот день.

Фото: из личного архива Максима Келлера

Сегодня утром мы сходили в мечеть на праздничный намаз, потом зарезали жертвенного барана и, конечно же, часть отдали нуждающимся. У кого есть возможность оказывать такую помощь, должен это сделать, это хорошее благое дело. Также сегодня мы встречаемся с друзьями-мусульманами, соберемся за большой дружный дастархан и будем поздравлять друг друга, общаться, беседовать.

Известный казахстанский велопутешественник Талгат Жумабеков: Сейчас в моей жизни существуют только два праздника – Ораза айт и Курбан айт

Талгат Жумабеков занимается экстремальным кругосветным путешествием и уже семь лет колесит по миру. За это время он с казахстанским флагом побывал в 47 странах, накрутил более 70 тыс. км. Сейчас наш соотечественник находится в Канаде, в городе Торонто.

Фото: Facebook/Талгат Жумабеков

С некоторых пор в моей жизни существуют только два праздника – Ораза айт и Курбан айт. Не в понимании того, что я нахожусь в праздном состоянии, а в состоянии поклонения. Поскольку в последние годы я постоянно нахожусь в пути, не всегда удается соблюсти все обряды этих праздников. Но я стараюсь по мере возможности. К примеру, в 2020 году во время разгара пандемии коронавируса я оказался в США в городе Лос-Анджелесе и застрял там на полгода из-за карантина и закрытия по этой причине наземных и воздушных границ. Там же застал меня в тот год праздник Курбан айт. В 80 км от Лос-Анджелеса знакомые мусульмане держат ферму, разводят овец, и я купил у них барашка и сделал жертвоприношение. В прошлом году я был в Колумбии, ездил по малонаселенной горной местности и там встретил Курбан айт. В этом году нахожусь в Канаде, в городе Торонто, очень тесно общаюсь с джамагатом местной мечети и с ними отмечаем Курбан байрам. Желаю своей стране и всем казахстанцам мира и добра, процветания и благоденствия!