Дерматолог рассказала о последствиях солнечных ожогов
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Даже один полученный в жизни солнечный ожог может привести к неутешительным последствиям. Например, к мутации определенных генов в ядре клеток – кератиноцитах, то есть поверхностных клетках кожи, отмечают дерматологи, передает Zakon.kz.
Изменения могут проявиться спустя 15-20 лет после солнечного ожога, пишет gazeta.ru.
Самое безопасное проявление – это пигментация. Дальше следуют гемангиомы и себорейные кератомы. А самые опасные последствия – это онкологические процессы. И что самое печальное, повернуть время вспять нельзя, не получится изменить процесс формирования себорейных кератом – он уже состоялся, и волшебных мазей и средств от него не существует.Дерматолог Наталия Жовтан
Как отмечает эксперт, единственное средство борьбы с кератомами – только хирургическое удаление – лазерное или радиоволной.
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