Дерматолог рассказала о последствиях солнечных ожогов

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Даже один полученный в жизни солнечный ожог может привести к неутешительным последствиям. Например, к мутации определенных генов в ядре клеток – кератиноцитах, то есть поверхностных клетках кожи, отмечают дерматологи, передает Zakon.kz.

Изменения могут проявиться спустя 15-20 лет после солнечного ожога, пишет gazeta.ru. Самое безопасное проявление – это пигментация. Дальше следуют гемангиомы и себорейные кератомы. А самые опасные последствия – это онкологические процессы. И что самое печальное, повернуть время вспять нельзя, не получится изменить процесс формирования себорейных кератом – он уже состоялся, и волшебных мазей и средств от него не существует. Дерматолог Наталия Жовтан Как отмечает эксперт, единственное средство борьбы с кератомами – только хирургическое удаление – лазерное или радиоволной. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. Читайте также COVID-19 в Казахстане — как выглядит матрица оценки эпидситуации на 9 июля Оспа обезьян: заболевших в мире становится все больше Какие страны возвращаются к масочному режиму

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