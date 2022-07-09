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Более 1 кг наркотиков перевозил житель Шымкента в автомобиле

Наркотики изъяли у жителя Шымкента Фото: кадр из видео
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с патрульной полицией Сайрамского РУП задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступила оперативная информация о мужчине, перевозящем в машине крупную партию наркотиков.

Мужчину взяли в обработку, его автомобиль Toyota Camry остановили на одной из улиц села Аксукент Сайрамского района Туркестанской области.

При обыске автомобиля оперативники изъяли полиэтиленовый пакет с содержимым растительного происхождения, похожим на наркотики. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Согласно заключению, изъятое наркотическое средство оказались марихуаной, общим весом более 1,2 кг. Также выяснилось, что подозреваемый отбывает условное наказание и, несмотря на это, повторно совершил преступление, связанное с наркотиками. По данному факту следствием проводится досудебное расследование по ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».Пресс-служба ДП Туркестанской области

Мужчина, житель города Шымкента, арестован. Выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

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Константин Вноровский
Туркестанская область Шымкент
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