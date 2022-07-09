Авиарейс Уральск – Нур-Султан задержали по технической причине

Фото: Zakon.kz

Самолет должен был вылететь в 09:40. Однако в назначенное время пассажиры не смогли занять свои места. Рейс КС 980 задержали, передает Zakon.kz.

У нас стыковочный рейс в Алматы, есть люди, которым нужно за границу лететь. И вот приезжаю на регистрацию – и новость: рейс отложили и объяснение дали, мол, в связи с ремонтом аэропорта Нур-Султана. Не поленилась позвонить в аэропорт столицы, а там говорят, что у них ремонт начнется только 15 июля. Причину задержки рейса нам так и не объяснили. По указанным на сайте номерам дозвониться так и не удалось, – рассказала порталу «Мой город» пассажирка рейса. В пресс-службе АО Air Astana ответили, что задержка произошла по технической причине. Рейс КС 980 по маршруту Уральск – Нур-Султан задержан в связи с заменой воздушного судна по технической причине. Приносим извинения пассажирам за неудобства, – сообщили в авиакомпании. Читайте также Два брата утонули на реке Урал на западе Казахстана Неизвестный с ножом напал на людей в больнице Шанхая 43 млн тенге выманила аферистка у жителей Караганды

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