Авиарейс Уральск – Нур-Султан задержали по технической причине
Фото: Zakon.kz
Самолет должен был вылететь в 09:40. Однако в назначенное время пассажиры не смогли занять свои места. Рейс КС 980 задержали, передает Zakon.kz.
У нас стыковочный рейс в Алматы, есть люди, которым нужно за границу лететь. И вот приезжаю на регистрацию – и новость: рейс отложили и объяснение дали, мол, в связи с ремонтом аэропорта Нур-Султана. Не поленилась позвонить в аэропорт столицы, а там говорят, что у них ремонт начнется только 15 июля. Причину задержки рейса нам так и не объяснили. По указанным на сайте номерам дозвониться так и не удалось, – рассказала порталу «Мой город» пассажирка рейса.
В пресс-службе АО Air Astana ответили, что задержка произошла по технической причине.
Рейс КС 980 по маршруту Уральск – Нур-Султан задержан в связи с заменой воздушного судна по технической причине. Приносим извинения пассажирам за неудобства, – сообщили в авиакомпании.
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