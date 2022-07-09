Выживший: баран сбежал от хозяев и рассекал по дороге в Нур-Султане

Инцидент произошел 8 июля около 15:27 на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Алматы, передает Zakon.kz.

Видео с животным попало в соцсети. Пользователи в основной своей массе отнеслись к ситуации с юмором и даже поддержали барана:

– 70 тыс. тенге убегают! – Беги в ботанический и прячься в кустах! – Выживший! – Борись до конца! – Побег из аула! Скоро во всех кинотеатрах!

Видео посмотрели и столичные полицейские. Они выехали на место, но ни нарушителя, ни его хозяина не обнаружили.