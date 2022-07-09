Выживший: баран сбежал от хозяев и рассекал по дороге в Нур-Султане
Фото: pixabay
Инцидент произошел 8 июля около 15:27 на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Алматы, передает Zakon.kz.
Видео с животным попало в соцсети. Пользователи в основной своей массе отнеслись к ситуации с юмором и даже поддержали барана:
– 70 тыс. тенге убегают!
– Беги в ботанический и прячься в кустах!
– Борись до конца!
– Выживший!
– Побег из аула! Скоро во всех кинотеатрах!
Видео посмотрели и столичные полицейские. Они выехали на место, но ни нарушителя, ни его хозяина не обнаружили.
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками полиции направлен ближайший наряд полиции. В ходе проверки домашнее животное на проезжей части не обнаружено.Пресс-служба ДП Нур-Султана
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