Умер актер из сериалов «Ангелы Чарли», «Друзья» и «Звездный путь»

Американский актер кино и телевидения Грегори Итцин скончался 8 июля в возрасте 74 лет, передает Zakon.kz.

Как пишет «Российская газета», о его кончине рассказал через соцсети продюсер и режиссер шоу Джон Кассар. Однако причину ухода артиста из жизни он не назвал.

Грегори Итцин родился в 1948 году в Вашингтоне. Сниматься для кино и сериалов он начал с конца 1970-х.

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