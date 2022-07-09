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Умер актер из сериалов «Ангелы Чарли», «Друзья» и «Звездный путь»

актер Фото: kino-teatr.ru
Американский актер кино и телевидения Грегори Итцин скончался 8 июля в возрасте 74 лет, передает Zakon.kz.

Как пишет «Российская газета», о его кончине рассказал через соцсети продюсер и режиссер шоу Джон Кассар. Однако причину ухода артиста из жизни он не назвал.

Грегори Итцин родился в 1948 году в Вашингтоне. Сниматься для кино и сериалов он начал с конца 1970-х.

Популярные проекты с участием актера:

  • «Морк и Минди»;

  • сериал «Ангелы Чарли»;

  • «Аэроплан» и его сиквел;

  • несколько эпизодов «Санта-Барбары»;

  • «Даллас»;

  • «Волчонок»;

  • «Команда «А»;

  • «Блюз Хилл-стрит»;

  • оригинальный «Макгайвер»;

  • «Беверли-Хиллз»;

  • «90210»;

  • «Квантовый скачок»;

  • «Скорая помощь»;

  • «Тысячелетие»;

  • «Каролина в Нью-Йорке»;

  • «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»;

  • C.S.I.;

  • три сериала франшизы «Звездный путь»;

  • «Светлячок»;

  • «Друзья».

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