Умер актер из сериалов «Ангелы Чарли», «Друзья» и «Звездный путь»
Фото: kino-teatr.ru
Американский актер кино и телевидения Грегори Итцин скончался 8 июля в возрасте 74 лет, передает Zakon.kz.
Как пишет «Российская газета», о его кончине рассказал через соцсети продюсер и режиссер шоу Джон Кассар. Однако причину ухода артиста из жизни он не назвал.
Грегори Итцин родился в 1948 году в Вашингтоне. Сниматься для кино и сериалов он начал с конца 1970-х.
Популярные проекты с участием актера:
«Морк и Минди»;
сериал «Ангелы Чарли»;
«Аэроплан» и его сиквел;
несколько эпизодов «Санта-Барбары»;
«Даллас»;
«Волчонок»;
«Команда «А»;
«Блюз Хилл-стрит»;
оригинальный «Макгайвер»;
«Беверли-Хиллз»;
«90210»;
«Квантовый скачок»;
«Скорая помощь»;
«Тысячелетие»;
«Каролина в Нью-Йорке»;
«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»;
C.S.I.;
три сериала франшизы «Звездный путь»;
«Светлячок»;
«Друзья».
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ