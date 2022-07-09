Появилось видеоинтервью с Еленой Рыбакиной

Первая ракетка Казахстана после победы на открытом чемпионате Великобритании поблагодарила свою соперницу Онс Жабер и болельщиков, передает Zakon.kz.

Да, это важно для меня. Я очень волновалась перед матчем. Я очень рада, что наконец-то все закончилось. Никогда в жизни не ощущала себя так. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые нас поддерживали во время этого финального поединка. Елена Рыбакина

После бурных оваций спортсменка обратилась к своей сопернице из Туниса.

И, конечно, я хотела бы поблагодарить Онс Жабер за великолепный матч, за то, чего ты добилась в последнее время, за все, что ты делаешь не только для себя, но и для всех болельщиков тенниса в мире. У тебя отличная, сумасшедшая игра. Это был самый сложный матч для меня.

Рыбакина сделала большой исторический шаг, выиграв открытый чемпионат Великобритании. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.

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После победы президент Казахстана поздравил спортсменку через Twitter.

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