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Зеленский уволил послов в Венгрии, Норвегии, Индии, Чехии и Германии

президент Украины Фото: пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами освободил от должностей украинских послов в пяти странах, передает Zakon.kz.

Как пишет «Коммерсант», в Венгрии работала Любовь Непоп, в Норвегии – Вячеслав Яцюк, в Чехии – Евгений Перебийнос, в Германии – Андрей Мельник, в Индии – Игорь Полеха, также он представлял Украину в Бангладеш, Непале, Мальдивах и на Шри-Ланке.

Как уточняется, известный своими резкими высказываниями в адрес политиков ФРГ дипломат Мельник на родине может получить повышение.

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Ситуация в Украине Зеленский Владимир
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