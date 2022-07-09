Зеленский уволил послов в Венгрии, Норвегии, Индии, Чехии и Германии

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами освободил от должностей украинских послов в пяти странах, передает Zakon.kz.

Как пишет «Коммерсант», в Венгрии работала Любовь Непоп, в Норвегии – Вячеслав Яцюк, в Чехии – Евгений Перебийнос, в Германии – Андрей Мельник, в Индии – Игорь Полеха, также он представлял Украину в Бангладеш, Непале, Мальдивах и на Шри-Ланке.

Как уточняется, известный своими резкими высказываниями в адрес политиков ФРГ дипломат Мельник на родине может получить повышение.