Канада изменила название Турции в официальных документах

Представитель канадского МИД заявил о том, что переименование связано с «уважением к желанию Турции». Теперь вместо Turkey (английская версия) и Turquie (французская версия) теперь будет писаться в соответствии с турецкими фонетическими нормами Turkiye, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, 31 мая Турция запросила ООН изменить название республики во всех официальных документах на иностранных языках.

1 июня ООН удовлетворила этот запрос. Таким образом, вместо ставшего традиционным названия Turkey на всех международных форумах и в официальных документах будет использоваться Türkiye, как она и произносится по-турецки.

Отмечается, что Турция несколько лет активно занимается продвижением на мировом рынке своего имиджа и своих товаров с целью добиться максимальной узнаваемости страны как бренда и сделать его уникальным. Изменение названия государства призвано формально финализировать эту пиар-кампанию Анкары.