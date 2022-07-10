Врач предупредил об опасности накипи в чайнике для почек
Фото: pixabay
Уролог-андролог Владимир Степанов заявил о том, что употреблять жидкость из чайника с накипью повышает риск образования камней в почках, передает Zakon.kz.
Многое зависит от качества воды. Накипь в чайнике – это очень плохо. Сначала она попадает в желудок. Таким образом, мы увеличиваем количество солей кальция в организме. Мы повышаем уровень кальция в крови, что приводит к процессу камнеобразования в почках, – цитирует врача ura.ru.
Врач отметил, что накипь вредит и органам желудочно-кишечного тракта.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ