Врач предупредил об опасности накипи в чайнике для почек

Фото: pixabay

Уролог-андролог Владимир Степанов заявил о том, что употреблять жидкость из чайника с накипью повышает риск образования камней в почках, передает Zakon.kz.

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