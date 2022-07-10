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На мероприятии с участием Олафа Шольца участникам подмешивали наркотики – СМИ

канцлер Фото: olafscholz
Пятеро участников мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) пожаловались на плохое самочувствие из-за того, что им, предположительно, подмешали наркотические вещества в напитки, передает Zakon.kz

Как пишет ТАСС, по данному факту началось расследование. Полиция полагает, что пострадавшие приняли препараты, после которых жертва теряет сознание и испытывает провалы в памяти. Сообщается, что злоумышленники часто используют их с целью ограбления или изнасилования.

В мероприятии в среду участвовали более 1 тыс. человек. В их числе также был канцлер ФРГ Олаф Шольц, который является членом СДПГ.

Это возмутительное происшествие, о котором мы немедленно сообщили в полицию, - отметил представитель фракции социал-демократов в Бундестаге Матиас Мартин.

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